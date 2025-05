AGGIORNAMENTO / Incidente sulla Casilina tra Arce e Ceprano: grave una ragazza, elitrasportata al Gemelli

Violento scontro nel pomeriggio di oggi lungo la via Casilina, nel tratto compreso tra Arce e Ceprano. Due auto si sono scontrate nei pressi di un incrocio, per cause ancora al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Pontecorvo.

A riportare le conseguenze più gravi è stata una giovane donna, classe 1988, originaria di Formia, che viaggiava a bordo di una Citroen. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso: la ragazza è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Gemelli di Roma, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata.

Illesa invece l’altra conducente coinvolta nell’incidente, una donna di 54 anni residente a Frosinone, che si trovava alla guida di una Jeep.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari dell’Ares 118, i Vigili del Fuoco e i militari dell’Arma, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro per gli accertamenti del caso.

Il traffico lungo la Casilina ha subito forti rallentamenti durante le operazioni di soccorso e rilievo.

FOTO ARCHIVIO