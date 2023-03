Purtroppo e’ deceduto l’autista del mezzo pesante rimasto coinvolto nell’incidente avvenuto questa mattina in A1 al km 617 direzione nord tra Frosinone e Ferentino. L’autista e’ stato falciato da un’auto durante le operazioni di cambio conducente in una piazzola di sosta. L’uomo 65enne e’ deceduto sul colpo, l’auto ha poi impattato con altre due autovetture in transito. Nel sinistro mortale altre due persone sono rimaste ferite.

redazione