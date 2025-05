AGGIORNAMENTO / Incidente A1 tra Ferentino e Anagni: quattro veicoli coinvolti, sei feriti, due elitrasportati

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A1 Milano-Napoli, al chilometro 606.4, nel tratto compreso tra Ferentino e Anagni in direzione Roma.

Il tamponamento a catena, avvenuto sulla corsia di sorpasso, ha coinvolto quattro veicoli in direzione nord. Le conseguenze sono state particolarmente gravi: sei persone sono rimaste ferite, due delle quali in condizioni critiche.

Due feriti sono stati trasportati all’ospedale di Colleferro, altri due allo Spaziani di Frosinone, mentre i due in condizioni più serie sono stati trasferiti in eliambulanza in strutture ospedaliere di Roma.

Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia, i mezzi di soccorso meccanico, ambulanze e due eliambulanze. L’autostrada è rimasta completamente bloccata in entrambe le direzioni, con pesanti ripercussioni sul traffico.

Le forze dell’ordine stanno svolgendo i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente.

