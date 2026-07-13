AGGIORNAMENTO incendio stabilimento area industriale di San Giorgio a Liri

admin
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vigili del fuoco del Comando VVF di Frosinone sono stati impegnati tutta la notte per l’incendio che ha interessato lo stabilimento  in via Petrose nel comune di  San Giorgio a Liri.

L’incendio non è ancora spento, ci sono zone ancora non raggiungibili che bruciano con balle di materiale che sprigionano molto fumo.
Nella notte l’incendio si è propagato su un terreno adiacente su cui erano presenti delle balle di fieno.

La 3A (prima partenza) del Distaccamento VVF di Cassino è intervenuta con APS (AutoPompaSerbatoio) e modulo antincendio, 2 ABP (AutoBottePompa) dalla Sede Centrale e dal Distaccamento di Cassino, e squadra GOS specializzata nel movimento terra con 2 scavatori di cui 1 con cabina pressurizzata e 1 pala meccanica.

Sul posto il Funzionario di Guardia del Comando VVF di Frosinone.

I vigili del fuoco stanno procedendo allo spegnimento dell’incendio, allo smassamento e alla bonifica l’area.
L’intervento è in corso.

Sul posto, oltre al personale dei vigili del fuoco, sono intervenuti  i CC di Pontecorvo, i CC di San Giorgio a Liri e la Protezione Civile di S Cosma e Damiano

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