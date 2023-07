AGGIORNAMENTO / Identificate le due donne ciociare morte nell’incidente mortale in Sardegna

Sono state identificate le due donne ciociare morte in un incidente stradale a Palau in Sardegna avvenuto nella tarda serata di ieri, si tratta di Agnese Sperduti di 69 anni e Giuseppina Sassano Bonanni di 77 anni,detta Pucci, rimasta ferita anche una loro amica.Stavano trascorrendo le vacanze in Sardegna e avevano noleggiato un’auto. Angela Sperduti insegnava greco al Liceo Classico di Frosinone ed era molto conosciuta e stimata in città. Pucci Sassano Bonanni vedova di un noto odontoiatra del frusinante lascia tre figli. Una tragedia che ha lasciato una comunità incredula e sconvolta.

