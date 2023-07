E’ stata identificata la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto sulla superstrada Sora-Cassino in zona Folcara, si tratta di un giovane classe 1991, D.J.B nato in Perù e residente a Perugia. Inutili i tentativi di strappare il giovane alla morte, purtroppo le ferite riportate nel violento impatto erano talmente gravi che i sanitari non hanno potuto fare nulla.

