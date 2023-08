AGGIORNAMENTO / Grave incidente nella notte a Broccostella, 33enne sorano elitrasportato (FOTO)

Nell’incidente avvenuta questa notte in via Stella nei pressi dello svincolo della superstrada per Avezzano a Broccostella, dove è rimasta coinvolta una Mini, il giovane alla guida dell’auto, un 33enne di Sora, originario della località San Giorgio, è ricoverato in un nosocomio romano. Dai primi accertamenti eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Sora, sembra che improvvisamente ha perso il controllo dell’auto, finendo contro un’insegna pubblicitaria sul piazzale di un’attività. Sul posto oltre i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco che hanno estratto dall’abitacolo della vettura il 33enne che riportava serie ferite e con un grave trauma cranico ed è stato elitrasportato in un ospedale della capitale al punto da richiedere l’intervento dell’eliambulanza

