Nell’incidente mortale avvenuto intorno alle 13 in via Casilina in località Ponte Grande a Ferentino, nel violento impatto tra due auto, una Peugeot 206 e una Mercedes, purtroppo una bambina di 7 anni è deceduta sul colpo, inutili i tentativi di rianimarla da parte dei sanitari del 118 e una donna è stata elitrasportata in gravi condizioni in un nosocomio romano. Sul posto 118, Carabinieri e Vigili del Fuoco. Il traffico è bloccato.

