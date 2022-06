AGGIORNAMENTO elicottero precipitato a Casalvieri

Nell’elicottero precipitato nel territorio di Casalvieri in località Tufo, in una zona impervia, e non in un giardino di un’abitazione come erroneamente scritto precedentemente, sono rimaste ferite due persone un uomo e una donna, forse padre e figlia e sembra che sarebbero in condizioni serie,ma non in pericolo di vita.L’elicottero forse è precipitato a causa di un guasto meccanico e poi è andando in fiamme. Sul posto i carabinieri della compagnia di Sora, l’Ares 118 ed i Vigili del Fuoco e l’eliambulanza.

Foto Sora Web ⬆️