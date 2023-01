AGGIORNAMENTO / Donna precipita dall’abitazione, è grave: fermato un uomo

Una giovane donna è precipita dalla propria abitazione in va Zamosch, a Cassino, secondo alcuni testimoni avrebbero visto la donna affacciata alla finestra che chiedeva aiuto e che cercava di spingere qualcuno all’interno e poi hanno visto un uomo allontanarsi. Poco fa è stato fermato un 50enne residente a Cassino, che sembra essere il compagno della donna e sta per essere interrogato.

Notizia in aggiornamento.

Foto archivio

