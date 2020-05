Ore 12.30 circa in Ceccano (Fr) nel parcheggio tra supermercato Conad e centro radiologico, personale di quest’ultimo notava che da un carrello della spesa, posizionato accanto all’edificio con sopra un mucchio di coperte, gocciolava del sangue.

Personale della locale Stazione, del Norm della Compagnia di Frosinone e del N.Investigativo giunto sul posto iniziava il repertamento a seguito del quale emergeva dal mucchio di coperte un corpo maschile posizionato ripiegato con testa all’ingiù. Non si conosce identità del cadavere ne cause del decesso anche se la posizione dello stesso esclude un volontario posizionamento all’interno del carrello.

