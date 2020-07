Nell’incidente avvenuto sulla strada provinciale in località San Sosio nel pomeriggio di oggi, una donna è rimasta ferita riportando un grave trauma cranico ed è stata elitrasportata in un nosocomio romano. La donna G.D.F. 53 anni di Arpino, era in auto con la madre, commerciante, quando per cause al vaglio delle forze dell’ordine, ha perso il controllo del veicolo urtando un’altra auto in sosta. Sul posto oltre i sanitari del 118 anche le forze dell’ordine.

