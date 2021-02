AGGIORNAMENTO / Arce (FR) – Uomo precipita nel Liri, sospese le ricerche. Riprendereanno domani all’alba

Le ricerche dell’uomo che con ogni probabilità è caduto nel fiume Liri in zona Sant’Eleuterio nei pressi della diga ad Arce, sono state sospese intorno alle ore 19.30 e riprenderanno domani mattina all’alba.L’uomo M. T. pensionato di 63 anni residente ad Arce, ha lasciato la sua auto lungo la strada che sosteggia il fiume Liri e le ricerche sono partite sin dal primo pomeriggio.La famglia è in apprensione per l’uomo del quale si sono perse le tracce.

