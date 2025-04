AGGGIORNAMENTO / Sora, è Angelo Vitale l’uomo morto soffocato durante il pranzo di Pasqua

La comunità di Sora è stata scossa da una tragedia che ha stravolto la città durante le celebrazioni della Pasqua. Angelo Vitale, 49 anni, con disabilità, è deceduto dopo aver inghiottito un boccone di cibo che gli è andato di traverso, provocandogli un soffocamento fatale. La tragedia è avvenuta mentre la famiglia si riuniva per il tradizionale pranzo pasquale, nella località di San Vincenzo.

Nonostante i disperati tentativi dei familiari di soccorrere Angelo, che hanno allertato immediatamente i soccorsi, la situazione è rapidamente peggiorata. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del 49enne, constandone il decesso poco dopo il loro arrivo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Sora per effettuare i necessari accertamenti.

L’accaduto ha scosso profondamente la città di Sora, lasciando amici, parenti e conoscenti in uno stato di shock e incredulità.