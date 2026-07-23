Agenzia Dire – Sanità. Ceccano, Tidei (IV): Ingiustificato attacco Rocca a sindaco Querqui

“Il sindaco di Ceccano, Andrea Querqui, nei giorni scorsi ha chiesto semplicemente che l’attuale Casa della Salute venga riconvertita al più presto in Casa della Comunità, mantenendo e rafforzando i servizi sanitari per i cittadini. Una richiesta di buon senso, sulla quale il presidente Rocca avrebbe dovuto dare risposte concrete, non attaccare il sindaco con argomenti del tutto estranei alla sanità”. Lo dichiara in una nota la capogruppo di Italia Viva nel Consiglio

regionale del Lazio, Marietta TIDEI.

“Invece è arrivato un attacco personale, scomposto e fuori luogo- spiega TIDEI-Anziché spiegare quali siano i tempi, gli investimenti e le garanzie per il futuro della sanità di Ceccano, il presidente Rocca ha preferito spostare il dibattito sul decoro urbano, sul cimitero e su questioni che nulla hanno a che vedere con il tema posto dal sindaco”.

“Si tratta di un fatto grave. È difficile ricordare un presidente di Regione che, anziché confrontarsi nel merito delle richieste di un territorio, scelga di attaccare un sindaco sulle vicende amministrative del proprio Comune. Non è questo il ruolo di un presidente della Regione- continua TIDEI- Ha fatto bene il sindaco Querqui a rispondere con i fatti, ricordando il lavoro che la sua amministrazione sta portando avanti per migliorare la città, realizzando opere attese da anni, compresi gli interventi

sul cimitero cittadino, e investendo sulla qualità della vita dei cittadini”.