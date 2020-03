Agente della scorta di Conte positivo al coronavirus

È stata confermata anche alla Stampa, da due diverse fonti di Palazzo Chigi, la notizia di un caso positivo al coronavirus tra gli uomini della scorta di Giuseppe Conte. Notizia che è stata pubblicata nel pomeriggio sul sito 7Colli, dove si legge che «un sostituto commissario della scorta del presidente del Consiglio è stato ricoverato all’ospedale Sant’Eugenio di Roma e poi trasferito presso il centro Covid-19 di Tor Vergata».Le condizioni sarebbero gravi e l’uomo, poco più di 50 anni, sarebbe stato intubato.I protocolli adesso prevederebbero la quarantena per chi è stato a contatto con lui. Una questione enorme visto che potrebbe coinvolgere anche il premier. Una nota di palazzo Chigi precisa: «In merito alla notizia della positività al Covid 19 di un uomo della scorta del Presidente del Consiglio, si precisa che nelle ultime settimane non c’e’ stato alcun contatto diretto con lo stesso Presidente, non avendo mai viaggiato neppure sulla stessa auto. Anche i contatti con gli altri uomini della scorta non destano preoccupazione, in quanto sono sempre state rispettate le distanze sociali di sicurezza e tutte le precauzioni anche dopo la conferma della positività. Il Presidente Conte nel frattempo, nei giorni scorsi, ha effettuato un tampone che ha dato esito negativo. Ed è costantemente informato sulle condizioni di salute dell’agente della sua scorta». Due settimane fa, quando il leader del Pd Nicola Zingaretti fu scoperto positivo al coronavirus, tutto il governo si sottopose al tampone. Anche Conte. E risultò negativo.

fonte lastampa.it – foto web