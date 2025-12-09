AGCI Lazio. A Fiuggi, a via il convegno “Cultura e turismo per la coesione e la crescita sociale ed economica delle comunità”

Un focus dell’Associazione Generale Cooperative Italiane del Lazio su sinergie tra imprese cooperative, realtà istituzionali ed economico-produttive e le prospettive di sviluppo territoriale con la candidatura di Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli a Capitale della Cultura 2028.

Si svolgerà oggi, martedì 9 dicembre 2025, alle ore 15.00 presso il Teatro comunale di Fiuggi (Frosinone) in piazza Trento Trieste 16, il convegno “Cultura e turismo per la coesione e la crescita sociale ed economica delle comunità” – La cooperazione per la promozione e lo sviluppo del territorio, organizzato da AGCI Lazio, l’Associazione Generale Cooperative Italiane, che rappresenta e riunisce oltre 400 imprese cooperative della regione.

Obiettivo dell’incontro-dibattito è porre al centro la Cooperazione come soggetto attivo per la valorizzazione del territorio e delle comunità locali del Frusinate, in particolare per la promozione culturale e turistica, in occasione della significativa candidatura a Capitale della Cultura 2028 delle città di Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli.

Per Marco Olivieri, presidente AGCI Lazio, e Bruno Visioni (AGCI Culturalia Lazio), “l’incontro intende sottolineare le peculiarità e le vocazioni socio economiche e produttive dei territori, dei borghi e delle cittadine anche più interne della Ciociaria, in chiave culturale e turistica. Il tutto nella massima collaborazione tra istituzioni, imprese cooperative e realtà sociali per costruire percorsi condivisi di coesione sociale, sviluppo sostenibile, promozione turistica storico-culturale e, naturalmente, di crescita economica complessiva” .

Il programma prevede:

Ore 15.00

Saluti istituzionali

Alioska Baccarini, Sindaco di Fiuggi

Maurizio Cianfrocca, Sindaco di Alatri

Piergianni Fiorletta, Sindaco di Ferentino

Germano Caperna, Sindaco di Veroli

Monsignor Santo Marcianò, Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino e Anagni-Alatri

Ore 15.30

Interventi di presentazione

Daniele Natalia, Sindaco di Anagni, Capofila candidatura Capitale della Cultura 2028

Paolo Novi, Destination Manager DMO Alta Ciociaria

Erminia Marziale, AGCI Lazio, responsabile sportello provinciale Frosinone

Ore 16.00

Tavola rotonda

Modera e coordina

Bruno Visioni, AGCI Culturalia Lazio

Luca Di Stefano, Presidente Provincia di Frosinone

Giovanni Acampora, Presidente Camera di Commercio Frosinone – Latina

Alessandro Silvestri, docente dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Conclude

Marco Olivieri, Presidente AGCI Lazio

L’incontro si concluderà con una degustazione di prodotti tipici del territorio