Affitto negato ad un ragazzo diabetico: «Non sono ammessi animali». Ma il cane è per l’assistenza medica

Un giovane studente e la sua compagna sono dovuti tornare a casa, e potrebbero ora dover abbandonare il corso universitario, dopo che un’agenzia immobiliare e il proprietario avevano accettato di affittare loro un appartamento per poi ritirare l’offerta quando hanno scoperto che il ragazzo aveva con sé un cane da assistenza per disabili.David Rudkin e la sua compagna Abbie Woodhouse hanno pagato il deposito e il primo mese di affitto per un appartamento vicino a Brandon Hill, dopo essere stati scelti come inquilini dal proprietario dall’agenzia di Flatline, con sede in Whiteladies Road.Ma l’offerta è stata ritirata quando David ha parlato loro di Beau, un cane da assistenza per disabili che il ragazzo deve avere sempre con sé. Beau è appositamente addestrato per allertare il giovane, diabetico di tipo 1, prima che i suoi zuccheri nel sangue raggiungano livelli potenzialmente letali e, con questa forma di diabete, il cane è un potenziale salvavita.David e Abbie sostengono che il rifiuto sia una vera e propria forma di discriminazione. Un portavoce di Flatline ha detto che nessuno era disponibile a commentare la vicenda.La giovane coppia di studenti era uno dei tanti potenziali affittuari che hanno fatto domanda per un appartamento con un letto da 1.200 sterline al mese a Queen’s Parade nel luglio di quest’anno. Il 4 agosto, è stato detto loro che la loro richiesta era stata accettata, e in pochi giorni hanno pagato un deposito, quindi l’intero deposito e un mese di affitto, cercando di trasferirsi il 14 agosto. Ma poi è arrivato il rifiuto. (Foto e fonte Leggo)

