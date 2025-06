Affidato l’incarico di progettazione per la messa in sicurezza della S.P. 105 “Accesso Sud a Gallinaro” al km 0+200

La Provincia di Frosinone ha ufficialmente affidato l’incarico di progettazione per i lavori di messa in sicurezza del tratto di sede stradale lungo la S.P. 105 “Accesso Sud a Gallinaro” al km 0+200, attualmente interessato da un fenomeno franoso che ne compromette la piena funzionalità e la sicurezza.

“Un intervento atteso e necessario – dichiara il Presidente della Provincia, Luca Di Stefano – per restituire piena agibilità e sicurezza a un’arteria fondamentale per la viabilità locale. La frana ha creato disagi importanti per i residenti e per il traffico veicolare, ma oggi possiamo dire che siamo sulla strada giusta per avviare un’opera di consolidamento e ripristino efficace e duratura. La Provincia è impegnata con determinazione nel risolvere criticità strutturali come questa, che incidono direttamente sulla vita quotidiana delle comunità.”

Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente della Commissione provinciale Lavori pubblici e Viabilità, Andrea Amata, che ha commentato:

“La progettazione rappresenta il primo passo concreto verso l’intervento definitivo di messa in sicurezza. L’attenzione verso il territorio e le sue esigenze passa anche attraverso azioni puntuali e tecnicamente fondate come questa. Continueremo a monitorare l’iter con responsabilità e spirito di servizio, affinché i tempi di realizzazione siano il più possibile contenuti.”

L’Amministrazione provinciale, con questo atto, conferma la propria volontà di investire risorse e competenze per garantire la sicurezza della rete viaria e sostenere lo sviluppo dei territori più periferici.