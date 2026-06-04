Affida l’auto al carrozziere per le riparazioni, ma la vettura sparisce: denunciato un 68enne

Recentemente, i militari della Stazione Carabinieri di San Giovanni Incarico (FR), a conclusione di un’attenta attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà per il reato di “appropriazione indebita” un 68enne del posto, titolare di una locale autocarrozzeria. Le indagini sono state avviate a seguito della formale denuncia-querela sporta da un 45enne originario del frusinate ma residente in altra provincia. Dagli accertamenti condotti dai militari è emerso che il denunciante, nel mese di ottobre 2024, aveva regolarmente affidato la propria autovettura all’officina dell’indagato per l’esecuzione di alcuni lavori di riparazione alla carrozzeria. Nonostante il lungo tempo trascorso e i numerosi solleciti da parte del legittimo proprietario del veicolo – culminati anche nel versamento di un anticipo tramite bonifico bancario di 500,00 euro nel mese di gennaio 2026 – i lavori pattuiti non sono mai stati portati a compimento. I successivi controlli da parte dei Carabinieri hanno aggravato il quadro indiziario, i militari hanno infatti accertato non solo che la vettura non era stata riparata, ma che la stessa risulta attualmente scomparsa, non essendo più presente all’interno dei locali dell’autocarrozzeria. Alla luce delle evidenti responsabilità emerse, il titolare dell’attività commerciale è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Cassino, la quale coordinerà le ulteriori indagini volte anche al rintraccio e al recupero del veicolo di proprietà del denunciante.