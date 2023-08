“Affari Tuoi”, casting per il programma con Amadeus su Rai Uno

Sono aperte le candidature ai casting per scegliere i concorrenti della nuova stagione del programma tv “Affari Tuoi”, che sarà condotto da Amadeus a partire dal 10 settembre 2023 su Rai Uno.

In vista della messa in onda del game show si cercano candidati maggiorenni in coppia con un partner.

Le candidature saranno raccolte fino al 30 settembre 2023. Vediamo insieme ulteriori dettagli sull’opportunità e come fare domanda per partecipare al provino.

CASTING “AFFARI TUOI”

Al via i casting per “Affari Tuoi”, game show di Rai Uno prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy. La ricerca è volta a selezionare i concorrenti delle nuove puntate, che andranno in onda subito dopo il telegiornale delle ore 20.00, in access prime time, dal 10 settembre 2023 fino al 5 febbraio 2024.

Alla conduzione del programma è stato confermato Amadeus. Cambia, invece, lo studio televisivo, che da quest’anno torna ad essere il Teatro delle Vittorie di Roma.

Protagonisti del gioco dei pacchi sono i 20 candidati scelti per rappresentare le 20 regioni italiane. I concorrenti ritroveranno alcune delle novità della passata edizione: il gioco finale della “Regione fortunata”, lo smartphone che sostituisce il telefono, il libretto degli assegni e il “tritadocumenti” per distruggere gli assegni in caso di rifiuto dell’offerta da parte dei concorrenti.

Possono candidarsi alle audizioni aspiranti giocatori maggiorenni, nel ruolo di “pacchisti”, che dovranno essere accompagnati da un partner.

SELEZIONE La selezione dei concorrenti è a cura della società EndemolShine Italy. I candidati potranno essere contattati in ordine cronologico da EndemolShine Italy, che effettuerà un tentativo. L’iter di selezione sarà così articolato: prima fase: intervista telefonica , durante la quale l’aspirante concorrente dovrà:

– presentarsi, fornendo una breve descrizione con le principali notizie su di sé e sulla composizione del proprio nucleo famigliare / affettivo;

– fornire informazioni sulla propria regione di nascita e/o regione di residenza, ai fini dell’assegnazione di una specifica regione della quale il candidato sarà rappresentante, per partecipare al programma;

seconda fase: provino videoregistrato, al quale accederanno i candidati che, a seguito dell'intervista telefonica, risulteranno potenzialmente in possesso dei requisiti per partecipare alla trasmissione. A discrezione di EndemolShine Italy, il casting per "Affari Tuoi" potrebbe svolgersi da remoto, con modalità on line che saranno comunicate per tempo ai candidati. I concorrenti saranno scelti in base al materiale acquisito durante l'intervista telefonica e il provino. Si terrà conto, in special modo, dei seguenti elementi: capacità di rappresentare la propria regione;

capacità comunicativa e del proprio modo di esprimersi;

composizione e peculiarità del nucleo familiare e/o affettivo da cui è stata individuata la figura del partner;

telegenia;

bagaglio di esperienze personali che compongono il proprio vissuto e quello del nucleo famigliare / affettivo. È ritenuto un fattore indispensabile la disponibilità di un partner idoneo per l’eventuale partecipazione al programma. COME CANDIDARSI Coloro che sono interessati a prendere parte ad “Affari Tuoi” possono candidarsi ai provini entro il 30 settembre 2023, collegandosi a questa pagina e, dopo aver cliccato sul link “Giochi in studio”, selezionando il gioco in questione e registrandosi sull’apposito form online. Si precisa che la data di scadenza potrà essere prorogata nell’eventualità in cui le candidature pervenute non fossero sufficienti a scegliere tutti i concorrenti del programma. Analogamente, il termine potrebbe essere anticipato rispetto a quello indicato, nel caso in cui si raggiunga un numero di candidature idoneo a individuare tutti i giocatori dello show. Si invitano gli interessati a consultare questa pagina del sito web della RAI, in cui poter scaricare e leggere i documenti relativi al programma tv. FONTE ticonsiglio.com