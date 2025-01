Affari Tuoi casting 2025: come partecipare al programma

Sono in corso i casting per “Affari Tuoi”, il game show di Rai Uno prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy negli studi del Teatro delle Vittorie di Roma.

Il programma prevede la partecipazione di 20 rappresentanti delle 20 regioni italiane. Ciascuna puntata ha come protagonista una coppia formata da 1 concorrente che giocherà insieme ad un partner (parente, convivente o facente parte della sua sfera affettiva).

Ciascuno dei pacchisti è custode di un pacco contenente un premio di valore variabile (fino a 300mila euro), che sarà corrisposto dalla Rai in gettoni d’oro.

Si segnala che è possibile candidarsi soltanto per la propria regione di nascita o di residenza.

In particolare le candidature possono essere inviate per le seguenti regioni:

Abruzzo;

Basilicata;

Calabria;

Campania;

Emilia Romagna;

Friuli Venezia Giulia;

Lazio;

Liguria;

Lombardia;

Marche;

Molise;

Piemonte;

Puglia;

Sardegna;

Sicilia;

Toscana;

Trentino Alto Adige;

Umbria;

Valle d’Aosta;

Veneto.

Attenzione, ogni giorno possono essere modificate le regioni per le quali è possibile candidarsi in quanto variano in base alle necessità della produzione.

Di seguito spieghiamo le novità del programma, come avvengono le selezioni e come candidarsi.

IL PROGRAMMA AFFARI TUOI

Il programma “Affari Tuoi” va in onda su Rai Uno dal lunedì alla domenica nella fascia oraria dalle ore 20.35 alle ore 21.20 circa dal 2 settembre 2024 al 1° giugno 2025.

Alla conduzione del game show, dopo Amadeus, vi è il celebre conduttore e ballerino Stefano De Martino, al suo debutto come conduttore sulla rete.

Il gioco dei pacchi quest’anno ha anche altre novità, come quella delle carte segrete. Ad inizio puntata, infatti, il notaio consegna al conduttore delle carte protette da una pellicola che resteranno nascoste fino a quando non verranno giocate. Queste carte nascondono due parole: cambio e offerta. Il “pacchista” può quindi decidere se cambiare il pacco oppure accettare un’offerta, in base alla carta che sceglie.

Confermato anche per questa edizione il gioco finale della “Regione fortunata”, che permette ai concorrenti di avere un’altra chance per vincere dei premi, 100 mila Euro o 50 mila Euro.

SELEZIONE

La selezione dei concorrenti del programma “Affari Tuoi” viene effettuata da EndemolShine Italy.

La raccolta delle candidature può avvenire per tutte le regioni italiane. L’unico requisito per poter partecipare è essere maggiorenni.

L’iter di selezione prevede più fasi, ovvero:

prima fase: EndemolShine Italy contatta (nella fascia oraria 9:00-22:00), in ordine cronologico, gli aspiranti concorrenti, effettuando n. 1 tentativo. In questa fase è prevista un’intervista telefonica nella quale il candidato deve:

– presentarsi, fornendo una breve descrizione con le principali notizie su di sé e sulla composizione del proprio nucleo famigliare / affettivo;

– fornire informazioni sulla propria regione di nascita e/o regione di residenza, ai fini dell’assegnazione di una specifica regione della quale il candidato sarà rappresentante, per partecipare al programma;

I concorrenti vengono scelti in base al materiale acquisito durante l’intervista telefonica e il provino. Si tiene conto, in special modo, dei seguenti elementi:

capacità di rappresentare la propria regione;

capacità comunicativa e del proprio modo di esprimersi;

composizione e peculiarità del nucleo familiare e/o affettivo da cui è stata individuata la figura del partner;

telegenia;

bagaglio di esperienze personali che compongono il proprio vissuto e quello del nucleo famigliare / affettivo.

È ritenuto un fattore indispensabile la disponibilità di un partner idoneo per l’eventuale partecipazione al programma.

Le attività di selezione e reperimento dei concorrenti sono effettuate utilizzando anche le domande di partecipazione regolarmente pervenute per la passata edizione 2023/24 di Affari Tuoi, previa esclusione di quelle relative agli utenti che hanno già partecipato alla produzione medesima.

COME CANDIDARSI AL CASTING PER AFFARI TUOI

Gli aspiranti pacchisti di “Affari Tuoi” per poter partecipare al casting 2025 devono collegarsi a questa pagina, selezionare il programma “Affari Tuoi” e compilare il form online in ogni sua parte.

Attenzione, ogni giorno / settimana possono cambiare le regioni per le quali è possibile candidarsi, in funzione delle esigenze della produzione. Quindi nel caso in cui non fosse disponibile la propria regione è necessario monitorare la pagina nei giorni successivi o nelle settimane successive.

Inoltre si invitano gli interessati a consultare questa pagina del sito web della Rai, in cui poter scaricare e leggere i documenti relativi al programma tv, tra cui il nuovo regolamento.

FONTE TICONSIGLIO.COM