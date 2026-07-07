Aerospazio, il 14 luglio a Roma il Buyer-Supplier Meeting del Lazio

Occasione importante per l’industria dell’aerospazio-difesa laziale che scalda i motori in vista dell’Aerospace Buyer-Supplier Meeting che si terrà il 14 luglio, a partire dalle ore 10:00 a Roma, presso Spazio Attivo-Tecnopolo Tiburtino. L’incontro delle filiere di fornitura del settore aerospaziale regionale è stato organizzato dalla Rete delle Imprese dell’Aerospazio-Difesa del Lazio (RIAL) e da Lazio Innova e si inserisce nel quadro delle iniziative volte al rafforzamento della supply chain di settore, che rappresenta una delle principali leve economiche del territorio. Il meeting vedrà la partecipazione di grandi player come Leonardo, Telespazio, Thales Alenia Space e Avio, che illustreranno alle pmi e alle startup le necessità tecnologiche e produttive, prima di avviare una serie di B2B con le imprese selezionate. Per partecipare alla selezione di imprese per il B2B occorre inviare la manifestazione d’interesse presente al link https://www.lazioinnova.it/innovazione-aperta/iniziativa/aerospace-buyer-supplier-meeting/ entro il 7 luglio, mentre per partecipare da uditori all’evento basta registrarsi allo stesso link. Il settore dell’aerospazio e della difesa riveste un ruolo strategico per la competitività industriale e per lo sviluppo tecnologico. In tale contesto, la sicurezza negli approvvigionamenti e la disponibilità di una supply chain qualificata, innovativa e radicata sul territorio rappresenta un fattore abilitante fondamentale per rispondere alle esigenze dei grandi player industriali. Ad illustrare l’iniziativa è il presidente della RIAL, Jacopo Recchia, che dichiara: “Fin dalla sua nascita, la RIAL ha perseguito l’obiettivo di fornire alle grandi imprese del settore aerospazio-difesa una catena di fornitura che avesse le risorse e la capacità per venire incontro alle loro esigenze tecnologiche e produttive. Credo che, per fare questo, una iniziativa come l’Aerospace Buyer-Supplier Meeting – organizzata assieme a chi nel Lazio sostiene lo sviluppo economico, l’innovazione e l’internazionalizzazione, cioè Lazio Innova – possa avere un impatto strategico, perché spinge i grandi player a “mettere in chiaro” quali siano le loro necessità e, di conseguenza, consente a chi già fa parte della supply chain ed a chi vorrebbe entrarvi provenendo da altri settori di avviare un percorso di miglioramento o di mettersi a disposizione fin da subito. Non a caso, l’incontro è aperto anche ad aziende non del settore aerospazio-difesa, ma affini, che con il nostro abbiano in comune processi e tecnologie. L’Aerospace Buyer-Supplier Meeting rientra nel quadro della mappatura che la RIAL sta facendo del tessuto produttivo aerospaziale laziale, anche in vista della costituzione del Cluster regionale di settore”.