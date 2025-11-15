Aeroporto nel Lazio, Rocca boccia Viterbo e Frosinone. Ma dai dossier tecnici emerge un’altra verità

di Augusto D’Ambrogio .



Il dibattito sul nuovo scalo aeroportuale del Lazio torna al centro della scena politica. Secondo quanto riportato dai principali quotidiani, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, avrebbe escluso la possibilità di realizzare un aeroporto a Viterbo, ritenendo l’area “priva delle infrastrutture necessarie” e criticando la presenza di una “ferrovia monorotaia” considerata inadatta a sostenere un traffico adeguato.

Ma Rocca avrebbe espresso un giudizio negativo anche sull’opzione Frosinone, nonostante il capoluogo ciociaro disponga – da decenni – di collegamenti rapidi ed efficienti con Roma, sia ferroviari che autostradali. A pesare, secondo il presidente, sarebbe questa volta la morfologia del territorio: “le montagne”. Una valutazione che però contrasta con i pareri tecnici formulati negli anni dagli enti competenti.

ENAC: Frosinone è tecnicamente idoneo e strategico

Già nel 2022 l’ENAC, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, aveva inserito Frosinone nel Piano straordinario per il riassetto aeroportuale italiano, qualificandolo non solo come sito tecnicamente idoneo alla realizzazione di un aeroporto civile, ma addirittura come infrastruttura strategica per il sistema nazionale.

Una scelta ponderata, frutto di studi e verifiche tecniche pluriennali, che però non trovò l’allineamento politico del Governo dell’epoca e rimase lettera morta.

La storia dello scalo frusinate, infatti, è costellata da un dato ricorrente: il problema non è tecnico, ma politico. Governi nazionali e regionali di ogni colore – destra, centro e sinistra – hanno, negli ultimi vent’anni, evitato di mettere mano a un progetto che, con investimenti contenuti, potrebbe offrire un’alternativa concreta a Ciampino.

Frosinone come chiave per chiudere Ciampino

Il nodo è proprio Ciampino. Lo stesso piano straordinario dell’ENAC prevedeva, nel medio periodo, la chiusura al traffico civile dello scalo, destinandolo esclusivamente a uso militare e ai voli di Stato, come originariamente previsto.

Una riconversione annunciata dal 2007 e riproposta in ogni programmazione nazionale e regionale, ma mai avviata realmente. Nel frattempo, Ciampino continua a movimentare circa 6 milioni di passeggeri l’anno, numeri che alimentano un flusso economico ingente, difficilmente rinunciabile.

E qui entra in gioco un altro elemento non secondario: la gestione. Ciampino è controllato da Aeroporti di Roma (ADR), società che fa capo a Gemina S.p.A. e riconducibile al gruppo Atlantia, lo stesso che per anni – fino al 2021 – ha detenuto la maggioranza di Autostrade per l’Italia.

Il peso politico delle grandi concessioni

La domanda che molti osservatori pongono è se motivazioni non tecniche, ma politiche ed economiche, abbiano influito tanto sulla mancata realizzazione dello scalo di Frosinone quanto sulla mancata chiusura di Ciampino.

Atlantia, dopo il crollo del Ponte Morandi e le vicende legate alle manutenzioni autostradali, non vide revocata la concessione, ma riuscì a cederla a una cordata guidata dalla Cassa depositi e prestiti – società del Ministero dell’Economia che gestisce il risparmio postale degli italiani – per circa 8 miliardi di euro.

Un precedente che alimenta interrogativi: il destino dell’aeroporto del Lazio dipende davvero da valutazioni tecniche o piuttosto da equilibri e convenienze che orbitano attorno alle grandi gestioni infrastrutturali del Paese?

Un tema che resta aperto

La Regione Lazio, oggi, continua a interrogarsi su quale debba essere il terzo scalo della regione. Ma tra veti politici, dossier tecnici mai del tutto considerati e intrecci economici, la questione appare tutt’altro che risolta.

Nel frattempo, Frosinone resta l’unica opzione tecnicamente realizzabile con costi ridotti, mentre Ciampino continua a crescere. Con buona pace delle montagne, della monorotaia e di ciò che per anni è stato definito un “obiettivo strategico” del sistema aeroportuale nazionale.

