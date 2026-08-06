Aeroporto e TAV, Quadrini: “L’intermodalità è la chiave per il rilancio del territorio”

«L’integrazione tra l’Alta Velocità ferroviaria e il nuovo polo aeroportuale a Frosinone non è soltanto una speranza, ma l’unica scelta strategica concreta per il futuro dello sviluppo infrastrutturale della Ciociaria e dell’intero Lazio». A dichiararlo è Gianluca Quadrini, Vicesegretario Nazionale Vicario di Evoluzione e Libertà, Consigliere Provinciale di Frosinone e Dirigente di Anci Lazio, commentando le recenti indicazioni del Piano Nazionale Aeroporti redatto da Enac e Mit, che valorizzano lo scambio intermodale per la scelta dei nuovi hub del trasporto aereo.

​«Come partito nazionale, con Evoluzione e Libertà crediamo fermamente in questa iniziativa e nella necessità di dotare i territori di infrastrutture moderne, sostenibili ed efficienti. È una battaglia e una visione di sviluppo che sostengo personalmente con convinzione e coerenza fin dal primo momento – prosegue Quadrini –. L’idea di un terzo scalo aeroportuale laziale nel nostro capoluogo rappresenta la risposta ideale per decongestionare gli hub romani e innescare un volano di crescita senza precedenti per l’intero Basso Lazio. L’inserimento della futura stazione TAV e la vicinanza alla rete autostradale e viaria già esistente rendono Frosinone la candidatura più pronta, sostenibile ed efficiente».

​In questo percorso fondamentale, Quadrini ci tiene a sottolineare l’impegno di chi ha creduto fin dall’inizio in questa sfida: «Desidero rivolgere un sentito e doveroso ringraziamento a Tiziano Schiappa, presidente dell’associazione APARF (Associazione Progetto Aeroporto di Roma Frosinone), che fin dal primo momento si è prodigato con tenacia e determinazione per questo grandissimo progetto. Parliamo di una sfida indubbiamente ambiziosa, ma assolutamente realizzabile e a beneficio non solo della Ciociaria, ma di tutto il Lazio».

​Secondo il Vicesegretario Nazionale Vicario di Evoluzione e Libertà e Dirigente Anci Lazio, la sinergia tra rotaia e volo consentirà di connettere rapidamente il territorio con i principali snodi del Paese, attrarre investimenti e creare nuova occupazione.

​«L’intermodalità ferroviaria e aerea farà da traino al riscatto delle nostre comunità. Insieme ad Evoluzione e Libertà, come rappresentante delle istituzioni provinciali e in ambito Anci Lazio, continuerò a farmi portavoce in ogni sede di questo progetto fondamentale, lavorando al fianco di APARF e di tutti gli attori del territorio per far sì che la Ciociaria colga fino in fondo questa straordinaria opportunità di crescita», conclude Quadrini.