Aeronautica Militare: oltre 4mila studenti per le frecce tricolori al 70° Stormo di Latina

Emozione per gli studenti della provincia di Latina per la prova in volo della PAN.

Il 19 marzo, sono stati aperti i cancelli dell’Aeroporto Militare “Enrico Comani” di Latina, dove ha sede il 70° Stormo, per ospitare le migliaia di studenti della provincia pontina che si sono accreditati per assistere al volo di addestramento delle Frecce Tricolori. L’appuntamento ha visto i piloti ed il personale della P.A.N., Pattuglia Acrobatica Nazionale, impegnati nella preparazione per la stagione 2024. Quest’anno, le Frecce Tricolori saranno protagoniste di una serie di manifestazioni e sorvoli non solo in Italia, ma anche oltreoceano, dopo una assenza di oltre 30 anni, con numerose tappe tra Stati Uniti e Canada con il “Tour” NAT24 (North American Tour 2024).

Per l’occasione, gli studenti hanno avuto la possibilità di immergersi nella realtà dell’Aeronautica Militare, di conoscere da vicino i compiti istituzionali e comprendere l’impegno del personale dell’Arma Azzurra grazie agli stand informativi e ludici presenti in base.

Il comandante di Stormo, Col. Giuseppe Bellomo, ha voluto sottolineare l’importanza dell’evento dicendo: “È una festa per tutti, anche perché le Frecce Tricolori mancano da un po’ di anni a Latina e per il loro ritorno abbiamo voluto aprire le porte del Comani” testimoniando la vicinanza della Forza Armata verso i giovani studenti e ricordando l’importanza di trasmettere i più sani valori sociali a coloro che costituiscono il futuro del nostro Paese.

Ampio spazio durante l’evento è stato lasciato alla solidarietà e alla consapevolezza sociale sulla lotta al Neuroblastoma, grazie a quanto promosso dall’Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma O.N.L.U.S.

Il 70° Stormo, eccellenza nazionale ed internazionale nel campo della selezione al volo militare, insieme alle Frecce Tricolori, simbolo di maestria e perizia aeronautica, hanno reso questa giornata indimenticabile per tutti coloro che vi hanno preso parte.

Il 70° Stormo, è posto alle dipendenze del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare e 3ª Regione Aerea con sede a Bari e da oltre sessant’anni assolve ai compiti istituzionali di selezionare ed addestrare i futuri piloti militari dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, nonché cadetti di altre Nazioni. La Scuola di Volo pontina ha rilasciato, sino ad oggi, oltre 15.000 brevetti di pilotaggio, realizzando un totale di circa 500.000 ore di volo.

