Aereo si scontra in volo e atterra tra le fiamme, salve 379 persone: in fuga sulla pista. Dispersi 5 passeggeri dell’altro velivolo

L’aereo di linea JL516 della Japan Airlines, un Airbus A350, si è scontrato con un aereo della guardia costiera sulla pista dell’aeroporto di Haneda a Tokyo. Lo precisa l’agenzia di stampa Kyodo indicando nello scontro la causa dell’incendio. A bordo dell’aereo c’erano 367 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio, che sono riuscite a fuggire e mettersi in salvo. Sono invece dispersi i cinque passeggeri che erano a bordo dell’altro velivolo coinvolto nell’incidente.

Evacuati i passeggeri del volo di linea

Sono state evacuate tutte le 379 persone, tra passeggeri e membri dell’equipaggio, che erano a bordo dell’aereo della Japan Airlines che ha preso fuoco all’aeroporto di Haneda. Lo riferisce l’emittente Nhk citando Japan Airlines.

L’aereo spezzato in due

Si è spezzato in due, avvolto dalle fiamme, l’aereo della Japan Airlines andato in fiamme sulla pista dell’aeroporto di Haneda, a Tokyo, probabilmente dopo una collisione con un velivolo della Guardia costiera. L’Airbus A350 ha preso fuoco in seguito a una collisione con un aereo della Guardia costiera.

