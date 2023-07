Prima volta per il pilota della SantopadreRacingTeam al via del Trofeo Vulture Melfese edizione Nr 10 con validità per il Campionato Italiano Slalom.

Al via della gara organizzata dalla Basilicata MOTORSPORT in collaborazione con Melfi Corse e AC Potenza ci saranno tutti i Big del Campionato.

Il percorso di 3500 metri si trova sulla provinciale potentina che da Rapolla conduce a Melfi.

Comunicato stampa Drcsportmanagement.it