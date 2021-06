Adolfo Urso nominato Presidente Dell’ Organismo di Controllo survi Seizi Segreti. Le congratulazioni del gruppo consiliare di FdI Sora

Una nomina importantissima quella assegnata ad Adolfo Urso, già Senatore della Repubblica di Fratelli d’Italia, che ora si vede assegnare il ruolo di Presidente dell’Organismo di Controllo sull’ operato dei Servizi Segreti. Una nomina importante che va a coronare una carriera brillante sotto tutti i punti di vista. Al Sen. D’ Urso giungono le congratulazioni del gruppo consiliare sorano di Fratelli d’Italia, che per mano di Massimiliano Bruni rilascia una nota stampa con cui rivolge al neo-presidente gli auguri di buon lavoro. ” Desidero esprimere, personalmente e anche a nome del gruppo consiliare sorano, e di tutto il direttivo di Fratelli d’Italia di Sora, un grande in bocca al lupo all’amico Adolfo Urso per la nomina a Presidente dell’organismo che esercita il controllo sull’operato dei Servizi Segreti. Una nomina che è il giusto coronamento di una carriera fatta di successi e di soddisfazioni, non solo per lui, ma anche per chi con lui ha condiviso esperienze, battaglie, e cammino politico. Proprio per questo, conclude Bruni, rivolgiamo a lui un immemso in bocca al lupo, sicuri che saprà ricoprire al meglio questo importante ruolo”.

