Adinolfi ai domiciliari: inchiesta choc da 5 milioni

Secondo quanto reso noto dalla Procura di Roma, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, è stato posto agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’indagine che ipotizza i reati di truffa ed evasione fiscale.

Gli inquirenti contestano un presunto danno economico di circa 5 milioni di euro e un’evasione fiscale quantificata in oltre 400 mila euro. L’inchiesta ruota attorno alla cosiddetta “Scommessa Collettiva”, un club privato che proponeva quote di partecipazione comprese tra 3.000 e 10.000 euro, con la promessa di rendimenti elevati ottenuti attraverso strategie e algoritmi applicati alle scommesse sportive.

Secondo l’accusa, diversi partecipanti avrebbero denunciato di non essere riusciti a rientrare in possesso delle somme investite. Gli investigatori stanno inoltre ricostruendo i flussi finanziari e il patrimonio riconducibile ad Adinolfi per verificare l’entità delle presunte irregolarità.

Negli anni, Adinolfi ha sempre sostenuto la legittimità e la trasparenza del progetto, affermando che il capitale degli aderenti fosse garantito e dichiarando successivamente di aver cessato l’attività.

L’inchiesta è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Le contestazioni dovranno essere valutate nel corso del procedimento e l’indagato potrà far valere le proprie ragioni davanti all’autorità giudiz

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