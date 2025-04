Adesione M5S 3 maggio ad Anagni per dire NO alla fabbrica di armi

Il MoVimento 5 Stelle della provincia di Frosinone aderisce convintamente al presidio che si terrà, in data 3 maggio 2025, alle ore 16:00, davanti ai Cancelli della KNDS Ammo Italy S.p.A. (Ex- Winchester) di Anagni promossa da associazioni e comitati locali, che ringraziamo per l’impegno e la determinazione.

La nostra deputata Ilaria Fontana ha presentato diversi atti parlamentari sulla vicenda, ottenendo purtroppo dal Ministero dell’Ambiente solo una risposta evasiva, che ha rimandato ad altre competenze e ad altri Ministeri senza entrare nel merito delle richieste.

Ribadiamo con forza che la nostra Valle non diventerà mai la “valle delle bombe”. È necessario completare al più presto la caratterizzazione del SIN (Sito di Interesse Nazionale), procedere con una bonifica reale e trasparente e avviare una vera riconversione ecologica dell’intera area. Lavoro, etica, salute e ambiente devono camminare insieme, senza compromessi.

Il 3 maggio saremo al fianco dei cittadini per difendere il futuro del nostro territorio.

COMUNICATO STAMPA