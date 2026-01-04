Adeguamento norme antincendio degli edifici scolastici, il Comune di Cori ammesso a un finanziamento di 200mila euro per le elementari

Il Comune di Cori è stato ammesso a un finanziamento per l’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per un importo di euro 200.000.

Il 15 dicembre il Comune di Cori ha risposto, come tanti altri Comuni italiani, a un avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito per la concessione di contributi in favore di enti locali per l’adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza di edifici scolastici.

La richiesta prodotta per il plesso scolastico della scuola primaria ‘V. Laurienti’ di Cori è stata ammessa al finanziamento richiesto di euro 200.000 con un punteggio di 58 punti.

“Oltre all’intervento, che a breve verrà eseguito, di prevenzione e protezione dagli incendi della scuola materna di Cori, per circa 57.000 euro con fondi comunali – dichiara il sindaco Mauro De Lillis – siamo ben contenti di essere stati ammessi a un finanziamento di 200.000 euro per il plesso scolastico delle elementari di Cori, cercheremo inoltre di rispondere ad altri bandi che ci consentiranno di intervenire anche su altri plessi presenti sul territorio”.

Per quanto riguarda l’opposizione, la quale afferma anche sui media: “Antincendio alle elementari è merito nostro”, rispondiamo che ormai siamo abituati a queste affermazioni autocelebrative da parte loro, ci limitiamo soltanto a dire ciò che, come amministrazione, in questi anni, abbiamo fatto per la scuola.

Si evidenziano, in questa sede, gli interventi più significativi:

– ristrutturazione e messa in sicurezza della scuola elementare di Giulianello, con un finanziamento ministeriale di € 1.200.000,

– riqualificazione della palestra della scuola elementare di Cori € 65.000.

– tinteggiatura di un piano e impermealizzazione della terrazza della scuola elementare di Cori € 200.000;

– rifacimento e impermealizzazione del tetto/terrazza della scuola media di Cori e tinteggiatura di alcune classi € 50.000;

– realizzazione dei sistemi antincendio, primo step con la messa in opera delle pompe e collettori di approvvigionamento, nelle scuole elementari di Cori e Giulianello € 100.000;

– redazione di progetti esecutivi per la messa in sicurezza e adeguamento sismico dei plessi scolastici delle elementari di Cori e della media di Cori € 400.000;

– segnaletica stradale con annessi dissuasori di sicurezza, finanziati con il bando del Consiglio dei Bambini € 20.000;

– tanti interventi di manutenzione ordinaria, di difficile elencazione, in quanto davvero innumerevoli.

Alla luce di tutto ciò, comunque, l’amministrazione ha piena consapevolezza di quanto ci sia ancora da fare per rendere i plessi delle scuole coresi e giulianesi più sicuri e aderenti alle istanze degli alunni e delle rispettive famiglie. Si continuerà a lavorare, concentrando ancora di più l’attenzione sulla scuola.