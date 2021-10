Addio Facebook: l’annuncio di Zuckerberg: «da oggi si chiamerà Meta»

C’è un’altra cosa di cui voglio parlare con voi: da oggi Facebook è Meta >>: con queste parole Mark Zuckerberg annuncia il cambio di nome della compagnia Facebook in Meta (termine ispirato al greco: ‘oltre’). «E’ tempo di avere un nuovo brand per la nostra società, che includa tutto ciò che facciamo» spiega Zuckerberg durante l’apertura della conferenza Facebook Connect 2021.

La società cambierà il suo nome in Meta per riflettere le opportunità di crescita oltre la piattaforma di social media nei mondi digitali online, noti come metaverso, una sorta di realtà virtuale dove si è rappresentati in tre dimensioni attraverso il proprio avatar.

L’obiettivo, ha dichiarato la società, è aiutare a costruire un futuro dove la gente avrà più modi per giocare e connettersi all’interno del metaverso.

Fonte Leggo foto web