Addio alla CGIL: lavoratori della Rekeep (manutenzione impianti tecnologici Asl), aderiscono all’UGL

Loreto Chiarlitti, Paolo Gabriele e Maurizio Cinelli insieme ad un gruppo di circa 20 colleghi, dicono addio alla CGIL e annunciano l’adesione ufficiale all’UGL.

Una decisione sofferta ma inevitabile dopo quanto accaduto in sede di trattativa con l’azienda Rekeep Rail Srl, in vista del rinnovo dell’appalto di manutenzione degli impianti tecnologici e forniture di vettori energetici per la Asl di Frosinone e tutti i plessi di proprietà e gestione della stessa.

Il gruppo dei lavoratori si è trovato in disaccordo con la dirigenza dell’ormai ex sindacato di appartenenza, come spiegato dallo stesso Chiarlitti: “Il Segretario ha firmato un accordo di Conciliazione con l’azienda nonostante la netta contrarietà delle Rsa. Il nostro parere, evidentemente, non è stato ritenuto importante. motivo per cui abbiamo ritenuto di dover cambiare interlocutore sindacale incontrando nell’UGL quello giusto”.

Subito al lavoro dunque con l’UGL: “In vista dell’importante prossimo rinnovo degli appalti che arriverà tra un anno e mezzo – ha riferito ancora Chiarlitti – ci siamo già muovendo, questa volta in sintonia con la segreteria provinciale, per arrivare ad una firma che tuteli i lavoratori e non le aziende. L’unione di intenti è indispensabile per avere dalla nostra parte la forza contrattuale che invece stavamo rischiando di perdere”.

Così il Segretario Generale UGL Frosinone Enzo Valente: “Diamo il benvenuto al gruppo dei lavoratori che ha aderito al nostro sindacato, li ringraziamo per la fiducia che hanno riposto nell’UGL, convinti che assieme riusciremo a svolgere tutte le attività necessarie per difendere i diritti dei lavoratori e favorire trattamenti sempre migliori. A tal proposito saremo attenti a vigilare affinché la prossima gara d’appalto disposta dalla Regione Lazio, non penalizzi gli operatori del settore come troppo spesso è accaduto negli ultimi anni”.