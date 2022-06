Addio al celibato ad Amsterdam, il volo di ritorno viene cancellato: 14 amici tornano a casa in bici

Restano bloccati in aeroporto dopo la cancellazione del volo e decidono di tornare in bici. Un gruppo di ragazzi avevano festeggiato l’addio al celibato ad Amsterdam ma dovevano tornare nel Regno Unito, così hanno deciso di intraprendere un rocambolesco viaggio con le biciclette di oltre 370 chilometri.

Dopo la cancellazione del volo EasyJet hanno preso un treno per Calais per poi salire a bordo di un traghetto. Tuttavia, quando hanno chiamato per informarsi sulle rotte gli è stato detto che i passeggeri non erano ammessi per ragioni di sicurezza, sebbene le bici lo fossero. Così cercando sui social si sono messi al caccia delle biciclette e in tre ore sono riusciti ad acquistarne una a testa. Tutti e 14 sono riusciti ad imbarcarsi e a tornare nel Regno Unito in 12 ore.

«Abbiamo avuto il giorno più folle della nostra vita, ma volevamo solo tornare a casa-abbiamo finito per spendere oltre 1500 euro in bici», ha raccontato alla stampa locale il futuro sposo Alex Sisan, «Quando è accaduto non mi veniva da ridere, ma ho vissuto un’avventura divertentissima con i miei amici più cari. Guardando indietro è stata un’esperienza stressante ma allo stesso molto divertente. Una di quelle che racconti a figli e nipoti». (Leggo)