Addio a Tommaso Pantanella, il cuore del vivaio giallazzurro

Dolore e commozione nel mondo del calcio ciociaro per la scomparsa di Tommaso Pantanella, il 58enne morto dopo il grave incidente domestico avvenuto due giorni fa nella sua abitazione. L’uomo era caduto da una scala mentre stava sistemando alcune tende sul balcone. Trasportato in condizioni disperate al Policlinico Gemelli di Roma, non ce l’ha fatta.

Pantanella era una figura molto conosciuta e stimata nel territorio, soprattutto per il suo lungo impegno nel settore giovanile del Frosinone Calcio, dove per anni ha ricoperto il ruolo di team manager della Primavera, diventando un punto di riferimento per generazioni di giovani calciatori.

La notizia ha sconvolto l’intero ambiente giallazzurro. Il presidente Maurizio Stirpe, a nome della società, ha espresso profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia, ricordando Pantanella come una persona apprezzata non solo professionalmente, ma anche umanamente.

Tanti i messaggi comparsi sui social nelle ultime ore. Tra quelli più toccanti, anche il ricordo dell’ex attaccante Davis Curiale: “Non ci posso credere compare mio! Che tragedia! Prenditi cura della tua famiglia come hai sempre fatto! Riposa in pace”.

Tommaso Pantanella lascia la moglie Gloria e i figli Giorgia e Christian. I funerali si svolgeranno venerdì alle ore 16:30 nella Chiesa SS. Maria del Rosario alle Mole Bisleti.

Un addio che lascia un vuoto profondo nel cuore di chi ha condiviso con lui anni di sport, sacrifici e passione per il calcio.