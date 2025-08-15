Addio a Stefano Musa, imprenditore trovato morto in casa dopo giorni di silenzio

Morolo – È stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione, in via Morolense, Stefano Musa, 63 anni, noto imprenditore edile. La tragica scoperta è avvenuta nel pomeriggio, dopo che da alcuni giorni non si avevano più notizie dell’uomo. A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni conoscenti e vicini di casa, preoccupati per l’assenza di risposte ai ripetuti tentativi di contatto.

Nato a Roma ma residente da tempo a Morolo, Musa viveva da solo. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, accompagnati dai Carabinieri della locale stazione, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Secondo una prima ricostruzione, la morte risalirebbe a diversi giorni prima del ritrovamento e sarebbe riconducibile a cause naturali. Non sono stati rilevati segni di effrazione o elementi che facciano sospettare circostanze diverse.

La salma è stata affidata ai familiari, giunti sul posto dopo la notizia. L’intera comunità di Morolo è scossa e profondamente colpita dalla scomparsa di un uomo conosciuto e stimato da molti, sia per la sua lunga attività imprenditoriale nel settore edile, sia per il suo carattere riservato ma sempre cordiale.

FOTO ARCHIVIO

 

