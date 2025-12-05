Addio a Sandro Giacobbe: Il cantante di “Signora Mia” e “Gli occhi di tua madre” è morto dopo una lunga malattia

Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Sandro Giacobbe, il popolare cantante genovese che ha conquistato il cuore di milioni di fan con successi indimenticabili come *Signora mia* e *Gli occhi di tua madre*. Giacobbe, 75 anni, ci ha lasciato dopo una lunga battaglia con il cancro, una malattia che lo ha colpito per oltre dieci anni, costringendolo a convivere con le sue dolorose conseguenze. La sua morte è avvenuta nella sua casa, circondato dall’affetto dei suoi cari.

“Ogni giorno della mia vita è un giorno intenso, un giorno che passa vicino alle persone che amo. L’unica cosa che mi spiace è doverli lasciare”, aveva dichiarato lo scorso maggio a *Verissimo*, durante una delle sue ultime interviste in televisione. In quell’occasione, Giacobbe, visibilmente provato dalla malattia, si era mostrato in sedia a rotelle, con una parrucca che aveva ribattezzato “Teresa”, e aveva voluto lanciare un messaggio di speranza ai suoi fan.

Un Carriera Luminosa tra Musica e Solidarietà

Nato a Genova il 14 dicembre 1949, Sandro Giacobbe iniziò a coltivare la sua passione per la musica da giovanissimo, mentre studiava ragioneria. Nei primi anni ‘70, il suo talento esplose con il brano *Signora mia*, che divenne un successo straordinario, e con la sua partecipazione al Festival di Sanremo. La sua voce potente e la sua presenza scenica, unita a un fascino che lo rendeva una delle figure più amate del panorama musicale italiano, gli valsero una notorietà che non conobbe tregua per anni.

Nel corso della sua carriera, Giacobbe partecipò a Sanremo più volte, con brani che restarono nel cuore degli italiani, come *Gli occhi di tua madre* e *Primavera*. La sua musica non ebbe solo successo in Italia, ma anche all’estero, in particolare in Spagna, dove la sua canzone *Il giardino proibito* lo rese una star.

Inoltre, Giacobbe non si limitò a fare musica, ma contribuì attivamente alle cause benefiche come membro fondatore della *Nazionale Cantanti*, l’associazione che riunisce artisti e sportivi per eventi di solidarietà. Con la Nazionale, Giacobbe dedicò venti anni alla causa della beneficenza, e nonostante si considerasse “una vera schiappa” nel calcio, il suo impegno rimase fondamentale per la riuscita degli eventi.

Le Origini e la Strada Verso il Successo

Cresciuto in una famiglia modesta, Sandro Giacobbe non dimenticò mai le sue origini. Da ragazzo, lo si vedeva spesso insieme ai contadini, che cantavano per sfuggire alla fatica del lavoro nei campi. “Ero felice”, ricordava, parlando della sua infanzia a Sant’Eusebio, un quartiere di Genova. La sua carriera musicale iniziò nel 1965, dopo aver visto un concerto dei Beatles. Entusiasta, si procurò una chitarra e cominciò a suonare nei locali della Liguria, facendo conoscere il suo talento.

Con il gruppo “Giacobbe e le Allucinazioni”, ebbe le sue prime esperienze live, ma fu con l’incontro con il discografico Alfredo Cerruti che la sua vita cambiò. Fu proprio Cerruti a scoprire il potenziale della canzone *Signora mia*, che racconta una sua storia d’amore giovanile con una donna più grande. Questo brano lo catapultò verso il successo, e da quel momento in poi la sua carriera conobbe un’ascesa inarrestabile.

Un Uomo di Cuore, Tra Musica e Vita Privata

Sandro Giacobbe è stato anche un uomo dal cuore grande, sempre pronto ad aiutare gli altri. Durante il periodo di massimo successo, si trovò a fronteggiare una difficoltà che nessun genitore vorrebbe mai vivere: la malattia di suo figlio Andrea, che a soli 12 anni scoprì di avere il cancro. Giacobbe raccontò più volte di come questa prova lo avesse segnato, ma anche rafforzato. “Avrei voluto morire io al suo posto”, disse in una delle sue interviste più emozionanti. Fortunatamente, il giovane Andrea superò la malattia.

Nel 2015, Giacobbe stesso si trovò a combattere con un tumore alla prostata, che sembrava sconfitto dopo l’operazione, ma che in realtà tornò a fargli visita sotto forma di metastasi. La sua salute peggiorò progressivamente, ma lui continuò a lottare, affrontando la malattia con ironia e un coraggio che lo caratterizzava. La sua seconda moglie, Marina Pieroni, gli fu al fianco in ogni momento, supportandolo durante il difficile percorso delle cure e delle operazioni.

La Sua Eredità e il Ricordo dei Fan

Sandro Giacobbe rimarrà per sempre nei cuori di chi ha amato la sua musica e la sua personalità. Nonostante la sua vita privata fosse stata segnata da momenti di grande dolore, come la malattia di suo figlio e la sua stessa lotta contro il cancro, Giacobbe ha sempre saputo trasmettere una grande serenità e speranza a chi lo ascoltava. La sua capacità di affrontare la sofferenza con un sorriso e la sua dedizione alla musica e alla famiglia lo hanno reso un esempio di forza per molti.

I suoi successi rimarranno eterni, e i fan, che lo hanno seguito con passione per decenni, non dimenticheranno mai il cantante che, con la sua voce inconfondibile, ha scritto un pezzo importante della storia della musica italiana.

