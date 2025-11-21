Addio a Ornella Vanoni, voce eterna della musica italiana

È scomparsa all’età di 91 anni Ornella Vanoni, una delle interpreti più iconiche e raffinate della canzone italiana. La cantante si è spenta a Milano, lasciando un vuoto profondo nel panorama culturale del nostro Paese.

Con una carriera lunga oltre settant’anni, Vanoni ha attraversato generazioni e generi musicali con un’eleganza inconfondibile, dando vita a brani diventati parte della memoria collettiva, da Senza fine a L’appuntamento. La sua voce unica, capace di raccontare l’amore, la fragilità e la vita con una sincerità rara, resterà per sempre impressa nella storia della musica.

Oggi l’Italia perde non solo un’artista, ma un simbolo di autenticità, classe e libertà espressiva.

La sua eredità continuerà a vivere in ogni nota, in ogni emozione che le sue canzoni sanno ancora regalare.

Addio Ornella, e grazie per tutto ciò che ci hai lasciato.