Addio a Nino Benvenuti, leggenda del pugilato italiano

Lutto nel mondo dello sport: è morto Nino Benvenuti, uno dei più grandi pugili italiani di sempre. Aveva segnato un’epoca con il suo talento, la sua eleganza sul ring e una carriera costellata di successi che lo hanno consacrato tra i miti dello sport mondiale.Nato a Isola d’Istria nel 1938, Benvenuti conquistò la scena internazionale già alle Olimpiadi di Roma del 1960, dove vinse la medaglia d’oro nei pesi welter, regalando all’Italia uno dei momenti più alti della rassegna a cinque cerchi. Fu solo l’inizio di un percorso straordinario.Professionista impeccabile, fu campione mondiale dei pesi superwelter tra il 1965 e il 1966, campione europeo dei pesi medi tra il 1965 e il 1967, e infine campione mondiale dei pesi medi dal 1967 al 1970. Tra le sue imprese più celebri, la trilogia di incontri con l’americano Emile Griffith, che lo portarono alla conquista e difesa del titolo mondiale.Nel 1968 fu insignito del titolo di Fighter of the Year dalla rivista statunitense The Ring, unico italiano nella storia a ricevere questo prestigioso riconoscimento.Benvenuti non è stato solo un atleta, ma anche un simbolo dello sport italiano del dopoguerra, capace di unire rigore e carisma, disciplina e popolarità. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, ma la sua eredità rimarrà viva nella memoria collettiva del Paese.

