Addio a Maria Rita Parsi, la “Psicologa dell’Anima” che illuminò anche Boville Ernica

Si è spenta Maria Rita Parsi, una delle figure più luminose della psicologia e della pedagogia italiana, oggi compianta e celebrata in tutto il mondo per il suo straordinario contributo umano, culturale ed educativo.

BOVILLE ERNICA – Ci sono incontri che lasciano un’impronta indelebile nel tessuto educativo di una comunità, momenti in cui la “grande” cultura pedagogica scende tra i banchi di una realtà di provincia per trasformare la didattica in ascolto autentico.

Uno di questi momenti, ancora oggi ricordato con profonda stima presso l’Istituto Comprensivo di Boville Ernica, è stato senza dubbio la storica visita della professoressa Maria Rita Parsi.

L’illustre psicoterapeuta e scrittrice giunse nel borgo di Boville Ernica su lungimirante invito dell’allora Dirigente Scolastico, prof. Ruggero Mastrantoni, che seppe intercettare con grande sensibilità la necessità di un approccio più empatico, moderno e consapevole alla vita scolastica.

Il successo di quella intensa stagione formativa fu il frutto di una brillante intuizione e di un autentico lavoro di squadra, coordinato da uno staff che già allora dimostrava una marcia in più. Al fianco del Dirigente Mastrantoni, oltre all’insegnante referente per l’aggiornamento Lina Trapani, operarono infatti le sue collaboratrici di allora, oggi entrambe Dirigenti scolastiche: la prof.ssa Viviana Iori e la prof.ssa Gaita Reali.

Quel laboratorio di idee e di umanità nato a Boville Ernica rappresentò, con ogni evidenza, una palestra fondamentale per il loro percorso professionale nella scuola. Fu una stagione di grande fermento educativo, sviluppatasi sotto l’impulso del prof. Mastrantoni, che seppe individuare nella Parsi la guida ideale per elevare e qualificare l’offerta formativa del territorio.

La presenza di Maria Rita Parsi si strutturò come un vero e proprio laboratorio vivente, un’esperienza capace di coinvolgere in modo capillare ogni componente della comunità scolastica: Docenti, Studenti e Famiglie.

Per i Docenti, un focus approfondito sulla gestione del gruppo classe, offrendo strumenti per leggere il disagio e trasformarlo in risorsa educativa.

Per gli Studenti, incontri diretti finalizzati a valorizzare l’intelligenza emotiva e la consapevolezza di sé.

Per le Famiglie, uno spazio di riflessione condivisa sul complesso mestiere di educare, costruendo un ponte solido e duraturo tra casa e aula.

L’eredità più profonda di quella visione fu la trasformazione della scuola in un autentico centro di benessere psicofisico. Maria Rita Parsi, forte della sua esperienza internazionale, portò la conferma che il cuore dell’apprendimento risiede prima di tutto nella qualità delle relazioni umane.

Boville Ernica e il mondo della scuola rendono omaggio e ringraziano questa autentica “viaggiatrice della psiche”, per aver contribuito a rendere il mondo – e le nostre aule – un luogo più consapevole, accogliente e umano