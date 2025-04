Addio a Manuel Capoccetta, “Cap”: la comunità di Ceccano in lutto

La comunità di Ceccano è in lutto per la prematura scomparsa di Manuel Capoccetta, conosciuto e amato da tutti semplicemente come “Cap”. Aveva solo 36 anni. La sua morte, avvenuta oggi presso l’ospedale San Raffaele di Cassino, ha lasciato un grande vuoto e un dolore profondo tra amici, familiari e concittadini.Manuel era molto più di un volto noto: era un ragazzo genuino, appassionato, sempre pronto a donare un sorriso. La sua passione per il rugby lo aveva portato a far parte della squadra del Ceccano Rugby, di cui è stato uno dei pionieri. Proprio il club ha voluto ricordarlo con un messaggio toccante pubblicato sulla propria pagina Facebook, unendosi al cordoglio di tutta la città.I funerali di Manuel si svolgeranno martedì 22 aprile alle ore 10, presso la chiesa di Santa Maria Maddalena a Ferentino.In questi giorni di dolore, Ceccano si stringe intorno alla famiglia Capoccetta, ricordando Manuel con affetto e gratitudine. Il suo ricordo vivrà nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato.

