Addio a Loredana Vatini di soli 48 anni, lutto e commozione a Isola del Liri e Castelliri

Profondo cordoglio ha colpito le comunità di Monte San Giovanni Campano, dove era nata, di Castelliri, dove risiedeva, e di Isola Liri, sede dell’azienda di famiglia, per la prematura scomparsa di Loredana Vatini, venuta a mancare all’età di 48 anni.

Donna stimata, dinamica e di grande forza d’animo, Loredana era conosciuta per le sue doti umane e professionali. In molti la ricordano come una figura capace e determinata, che ha saputo affrontare la vita con coraggio e spirito di iniziativa.

Alla notizia della sua morte, si è subito diffuso un senso di profonda commozione tra quanti l’hanno conosciuta, stimata e apprezzata nel corso degli anni.

La camera ardente sarà allestita a partire dalle ore 9:00 di oggi presso la Casa delle Farfalle di Isola del Liri, dove amici, conoscenti potranno renderle omaggio.

Alla famiglia, al marito, ai tre figli e a tutti i parenti,vanno le più sentite condoglianze dalla redazione di Liritv.

Foto Penna e Spada