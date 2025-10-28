Addio a Irene Edoardi, una giovane vita spezzata troppo presto

Frosinone – Profondo dolore nella comunità per la scomparsa di Irene Edoardi, venuta a mancare all’affetto dei suoi cari lo scorso 25 ottobre, all’età di soli 30 anni.

Una notizia che ha scosso l’intera città e le comunità limitrofe, lasciando sgomenti amici, familiari e conoscenti.

Irene, descritta da chi la conosceva come una ragazza solare, gentile e piena di vita, lascia un grande vuoto nel cuore del marito Valerio Mizzoni, del loro amato figlio, dei genitori, della nonna, dei suoceri, dei cognati, dei nipoti e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo sorriso.

I funerali saranno celebrati mercoledì 29 ottobre alle ore 10:30 presso la Chiesa Sacra Famiglia di Frosinone. La cara Irene è esposta presso l’obitorio dell’ospedale Spaziani di Frosinone, dove sarà possibile renderle omaggio dalle 8:30 alle 18:00.

Liritv si unisce con sincera partecipazione al dolore della famiglia Edoardi–Mizzoni, esprimendo le più sentite condoglianze al marito, al figlio, ai genitori e a tutti i familiari per la grave perdita.

Il ricordo di Irene continuerà a vivere nei cuori di chi l’ha amata e di quanti conserveranno per sempre la sua immagine sorridente e luminosa.

