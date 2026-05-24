Addio a Giovanna Mastroianni in De Santis, aveva 60 anni

Campoli Appennino – Si è spenta il 24 maggio 2026, presso la propria abitazione di Roma, Giovanna Mastroianni in De Santis, all’età di 60 anni.

La notizia della sua scomparsa ha raggiunto con dolore familiari, amici e quanti hanno avuto modo di conoscerla e condividere con lei momenti di vita. A darne il triste annuncio sono il marito Claudio, la figlia Camilla con Gianluca, il fratello, il nipote, Federica, Lucia e tutti i parenti.

Le esequie si terranno lunedì 25 maggio 2026 alle ore 14:00 presso la Chiesa Parrocchiale di San Ponziano, in via Nicola Festa 50 a Roma. Al termine della celebrazione seguirà l’accompagnamento al cimitero di Campoli Appennino, con arrivo previsto intorno alle 17:30.

La famiglia ringrazia quanti prenderanno parte alle esequie.

Alla famiglia giungano sentimenti di vicinanza e partecipazione per questo momento di dolore da tutta la redazione di Liritv.