Addio a Giorgio Armani: il “Re della Moda” si è spento a 91 anni

L’iconico stilista italiano Giorgio Armani, da sempre simbolo di stile, eleganza e innovazione, si è spento oggi, il 4 settembre 2025, all’età di 91 anni .

Comunicazione ufficiale e circostanze

Il Gruppo Armani ha annunciato la notizia con “infinito cordoglio”, definendolo “ideatore, fondatore e instancabile motore” dell’azienda. Armani si è spento serenamente, circondato dai suoi cari, continuando a lavorare fino agli ultimi giorni nei progetti in corso e nelle nuove collezioni .

Il lascito immateriale e imprenditoriale

Armani, che aveva compiuto 91 anni lo scorso 11 luglio, è stato uno dei principali protagonisti del fashion system globale. La sua azienda generava ricavi per miliardi di euro all’anno (circa 2,3 miliardi di euro secondo Reuters) . Celebre per aver introdotto un’eleganza rilassata e senza tempo—sia nel menswear che nel womenswear—rimane una voce autorevole e rivoluzionaria nel mondo della moda .

Riflessioni sulla sua carriera

Da Piacenza a punto di riferimento globale, Armani ha costruito un impero fondando la sua casa di moda nel 1975, prendendo tra le mani un settore rigido e riscrivendone i codici con minimalismo, sartorialità morbida e modernità . La sua visione fu capace di ridefinire il guardaroba lavorativo femminile, rendendolo elegante, funzionale e moderno .

L’impatto globale e culturale

Oltre alla moda, Armani ha investito nel lifestyle, con brand diversificati, hotel, profumi, negozi, accessori e arredi. Era rimasto l’unico azionista della sua società, mantenendo salda la direzione creativa e imprenditoriale .

Ultimi atti e memoria

Armani aveva evitato le passerelle estive di Milano, a causa di problemi di salute, mentre si preparava a celebrare i 50 anni del suo marchio durante la Milan Fashion Week — simbolo della sua dedizione fino agli ultimi mesi . Ora, la famiglia e il gruppo continuano a impegno e passione il suo lavoro. È stata allestita una camera ardente a Milano, mentre i funerali si svolgeranno in forma privata, secondo le sue volontà .