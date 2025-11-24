Addio a Franco Conte, si è spento all’età di 66 anni

Si è spento il 23 novembre 2025, alle ore 15:40, all’età di 66 anni, Franco Conte, circondato dall’affetto dei suoi cari presso l’Hospice Casa delle Farfalle di Isola del Liri. A darne il doloroso annuncio sono la moglie, i figli Federico, Andrea e Fabio, le nuore, i nipoti Alessio, Mattia ed Emma, il fratello, la sorella, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali si terranno il 25 novembre 2025 alle ore 15:00 presso la Chiesa Parrocchiale di Broccostella. Al termine della funzione, seguirà l’accompagnamento al cimitero di Sora.

L’orario delle visite è fissato dalle 08:00 alle 20:00.

Le condoglianze di Liritv

La redazione di Liritv esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Conte.

«Ci uniamo al dolore dei familiari e porgiamo le nostre più sentite condoglianze per la perdita di una persona stimata e rispettata. Che il ricordo del suo esempio e della sua bontà possa essere conforto nei giorni più difficili».

Liritv si stringe a tutta la famiglia Conte con affetto e partecipazione.

