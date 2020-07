Addio a Ennio Morricone originario di Arpino e Cittadino Onorario

In un post su Facebook il sindaco di Arpino, Renato Rea, ricorda il grande Maestro: “Un altro grave lutto ha colpito la comunità arpinate. Ci ha lasciato il grande Maestro Ennio Morricone, nato a Roma ma originario di Arpino di cui era Cittadino Onorario.

Chi non ricorda le Sue straordinarie musiche che hanno fatto la storia della musica contemporanea, le colonne sonore dei film di Sergio Leone…

Insignito del premio Oscar alla carriera, il Maestro ha sempre mantenuto stretti rapporti con la nostra Città e non potrò mai dimenticare la visita fatta presso la Sua casa romana, insieme con il Sen.Massimo Struffi ed il Prof.Antonio Gabriele per consegnargli un artistico busto di Cicerone.

Porgo ai Suoi familiari le condoglianze a nome dell’intera Città di Arpino.”

