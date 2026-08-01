Addio a Don Mazzi, Quadrini (Anci Lazio): “Una figura straordinaria al servizio dei giovani”

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«La scomparsa di Don Antonio Mazzi lascia un vuoto incolmabile in tutta Italia e anche nelle nostre comunità locali, che negli anni hanno beneficiato del suo approccio rivoluzionario al recupero sociale e alla prevenzione del disagio giovanile. Don Mazzi ha rappresentato il volto più autentico della solidarietà, insegnandoci che nessuno va lasciato indietro e che ogni persona merita una seconda possibilità».

​Lo dichiara in una nota Gianluca Quadrini, Consigliere Provinciale di Frosinone e Dirigente di Anci Lazio.

​«Come rappresentante delle istituzioni locali e nel mio ruolo in ANCI Lazio — prosegue Quadrini — ho sempre guardato con profonda ammirazione all’operato della Fondazione Exodus e al modello educativo che Don Antonio è riuscito a costruire, diventando un punto di riferimento fondamentale anche per i Comuni e per le politiche sociali dei nostri territori. Il suo impegno nel contrasto alle dipendenze e al disagio sociale è stato un faro non solo per il terzo settore, ma per tutta la pubblica amministrazione che in lui ha trovato un alleato prezioso».

​«Oggi piangiamo un grande uomo di fede e d’azione. Il miglior modo per rendergli omaggio sarà continuare a sostenere con forza sui nostri territori quelle politiche giovanili e sociali che mettono al centro la dignità umana e l’ascolto dei più fragili» conclude Quadrini.

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