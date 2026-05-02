Addio a don Franco Geremia, originario di Sora. 70 anni di sacerdozio tra fede e comunità

CIVITELLA ROVETO – Si è spento all’età di 96 anni don Franco Geremia, storico sacerdote originario di Sora, figura profondamente amata da intere generazioni di fedeli per il suo instancabile servizio pastorale e umano.

Settant’anni della sua lunga esistenza sono stati dedicati al sacerdozio, vissuto con devozione, spirito di servizio e una presenza costante accanto alle comunità affidate alle sue cure.

Nel corso del suo ministero, don Franco ha guidato con dedizione due importanti realtà parrocchiali della Valle Roveto: quella di Civitella Roveto e quella della frazione di Meta. Il suo arrivo a Civitella risale al 12 febbraio 1958, data che segnò l’inizio di un percorso spirituale e sociale che avrebbe lasciato un segno indelebile nel territorio. Dal 1971 prese inoltre in carico anche la comunità di Meta, diventando per entrambe un punto di riferimento religioso e umano.

La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per quanti hanno avuto modo di conoscerlo, apprezzarne la guida e condividere con lui momenti fondamentali della vita religiosa e comunitaria.

Don Franco lascia il ricordo di una vita interamente spesa per la Chiesa, per i fedeli e per il bene collettivo, incarnando fino all’ultimo il valore autentico della missione sacerdotale.